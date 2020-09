Федерация лыжных видов спорта приняла решение перенести первый мужской этап Кубка мира в Нижний Тагил, пишет «Тагильский Рабочий».

Мероприятие планируют провести 20 и 21 ноября 2021 года. Напомним, предыдущей зимой город также принимал этап мирового первенства по прыжкам с трамплина. В Нижнем Тагиле на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах победил Штефан Крафт

