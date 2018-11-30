Кушвинские волейболистки завоевали «золото» Первенства Свердловской области
Сегодня, 07:30СпортФото: vk.com/sport_rezh
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Женская волейбольная команда «Горняк» из Кушвы стала лучшей на прошедшем Первенстве Свердловской области. Девушки смогли обойти другие 12 команд соперниц.
Сюжеты: Кушва
25 ноября завершилось Первенство Свердловской области по волейболу среди девушек 2006-2007 года рождения.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Волейбол ДЮСШ «Россия», vk.com/sport_rezh
Среди команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа и Алапаевска первое место завоевали кушвинские волейболистки. Девушки не проиграли ни одного матча, что позволило занять пьедестал почёта, сообщает «Кушва. Онлайн».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей