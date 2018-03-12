Голодный француз победил на заключительном этапе КОКа в Нижнем Тагиле (ФОТО)

11 марта на пьедестале, помимо француза, оказались немец Тобиас Зимон и итальянец Лукас Рунгалдиер.



Россиянин Эрнест Яхин, днём ранее взявший своё первое «серебро» на этапе состязаний, в заключительном этапе стал пятым. У него был второй по результативности прыжок, однако в гонке сохранить лидерские позиции ему не удалось.



Интересно, что лидер Континентального кубка Томас Йобстль в Нижнем Тагиле по итогам трёх стартов оставался лишь во втором десятке – 13-е, 14-е и 16-е места. Другие призёры общего зачёта КОКа в Нижний Тагил не приехали.







После награждения и закрытия Континентального кубка в Нижнем Тагиле прошла пресс-конференция, на которой спортсмены рассказали журналистам о своих планах, о впечатлении о городе. 30-летний Лукас Рунгальдиер заявил журналистам о том, что, возможно, это его последняя гонка в карьере. Тобиас Зимон рассказал о том, что он, вероятно, будет путешествовать и просто наслаждаться отпуском.



Фотоотчёт с Континентального кубка по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле



Также немец признался TagilCity.ru, что был приятно удивлён поддержкой тагильских зрителей, за что он их лично поблагодарил после гонки. Один из волонтёров подарил Зимону значок хоккейной команды «Спутник» и немецкий шоколад российского производства. Для Тобиаса Зимона это уже вторая победа в Нижнем Тагиле: годом ранее он занял первое место на одном из этапов Континентального кубка по лыжному двоеборью.







Француз Лорен Мюлетале и итальянец Лукас Рунгалдиер честно признались, что им не понравилась русская кухня. Как оказалось, энергию к финишу французу удалось набрать лишь за счёт сыра. Другие спортсмены о своих гастрономических пристрастиях умолчали.



