SMM-менеджер требуется в редакцию TagilCity.ru

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Хотите зарабатывать на чтении новостей, мемах и общении в соцсетях? Такой вакансии еще не было! Редакции TagilCity.ru требуется SMM-менеджер!
Сюжеты: Нижний Тагил
В редакции самого посещаемого сайта Нижнего Тагила открыта вакансия SMM-менеджера!
Требуется решение двух задач:
привлечение трафика на сайт и подписчиков в аккаунты издания в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Telegram, Instagram, Одноклассники, Twitter.
Зарплата от 25 000 до 30 000 руб. График работы 5/2 с 09.00 до 18.00. Удаленная/штатная работа - по согласованию. Вакансия https://tagil-rabota.ru/vacancy/203779884.
Обязанности:
- Разнообразная подача новостей издания в социальных сетях с учетом особенностей каждой соцсети.
- Поддержание обратной связи с читателями, модерация комментариев.
- Имиджевое наполнение аккаунтов (изображения, gif и т.д.).
- Создание, ведение постоянных рубрик.
- Подключение, использование сервисов соцсетей (рассылки, опросы и т.д.).
- Разработка стратегии по привлечению новых подписчиков и повышению активности имеющихся.
- Разработка, ведение рекламных кампаний в социальных сетях.
Требования:
- Грамотность.
- Умение работать в режиме многозадачности.
- Умение определять способы подачи новостей в разных социальных сетях.
- Минимальные навыки работы в графических редакторах.
Резюме и вопросы высылайте на почту alexandra@tagilcity.ru.
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