SMM-менеджер требуется в редакцию TagilCity.ru

В редакции самого посещаемого сайта Нижнего Тагила открыта вакансия SMM-менеджера!

привлечение трафика на сайт и подписчиков в аккаунты издания в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Telegram, Instagram, Одноклассники, Twitter.

Зарплата от 25 000 до 30 000 руб. График работы 5/2 с 09.00 до 18.00. Удаленная/штатная работа - по согласованию. Вакансия https://tagil-rabota.ru/vacancy/203779884.