Программист-разработчик требуется в компанию Viasite Нижнего Тагила
29 мая 2017, 16:45Новости TagilCity.ruЕкатерина Малых
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Разработчики html5/css3/javascript приглашаются на работу в компанию Viasite в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
Считаете создание html страниц делом своей жизни?
Зарегистрироваться на собеседование можно в группе. В её новостной ленте 2 июня всем соискателям будет предоставлена квалификационная задача, по результатам которой, будут выбраны подходящие специалисты. Выбранные соискатели будут приглашены на личное собеседование.
Порядок выполнения и сроки сдачи работ будут указаны дополнительно. Добавить Ваше резюме можно в документы группы.
Размер заработной платы будет определяться после прохождения квалификационных тестов.
Приходите, возможно именно ваши работы станут легендой нашего города!
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей