Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для диагностики 125 дорог агломерации
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на оказание услуг по диагностике автомобильных дорог Нижнетагильской городской агломерации. Сумма контракта составляет 2,6 млн рублей.
125 дорог, входящих в состав Нижнетагильской городской агломерации, общей протяжённостью 202,7 км будут обследованы подрядчиком по двум параметрам: ровность дорожного покрытия и наличие дефектов, сообщил TagilCity.ru замглавы по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.
Организация, которая выиграет этот конкурс, по всей агломерации запустит механизм, который нам выявит истинную картину состояния дорог. На основании этой диагностики мы будем планировать, какие дороги и каким образом нужно ремонтировать по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Это самый главный конкурс 2019 года,сказал Юрченко.
Первый этап работ по обследованию дорог должен быть закончен до 20 июня. Также компания-подрядчик по той же методике проверит качество 21 дороги, которая будет отремонтирована по национальному проекту в 2019 году.
Владимир Юрченко отметил, что проведение диагностики является обязательным требованием участия в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Работы выполняются в соответствии с требованиями федерального паспорта дорог.
В 2019 году в Нижнем Тагиле будет отремонтирована 21 дорога, общая протяженность – 29,5 км. В национальный проект вошли Восточное и Северное шоссе, проспект Вагоностроителей, проезд Садоводов, улицы Правды, Тимирязева, Окунева, Басова, Хвойная, Металлургов, Товарный двор, Уральская, Вязовская, Азовская, Жуковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кулибина, Гагарина, Челюскинцев.