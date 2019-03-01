Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для диагностики 125 дорог агломерации

125 дорог, входящих в состав Нижнетагильской городской агломерации, общей протяжённостью 202,7 км будут обследованы подрядчиком по двум параметрам: ровность дорожного покрытия и наличие дефектов, сообщил TagilCity.ru замглавы по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.

Организация, которая выиграет этот конкурс, по всей агломерации запустит механизм, который нам выявит истинную картину состояния дорог. На основании этой диагностики мы будем планировать, какие дороги и каким образом нужно ремонтировать по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Это самый главный конкурс 2019 года,сказал Юрченко.

Первый этап работ по обследованию дорог должен быть закончен до 20 июня. Также компания-подрядчик по той же методике проверит качество 21 дороги, которая будет отремонтирована по национальному проекту в 2019 году.

Владимир Юрченко отметил, что проведение диагностики является обязательным требованием участия в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Работы выполняются в соответствии с требованиями федерального паспорта дорог.