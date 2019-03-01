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Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для диагностики 125 дорог агломерации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для диагностики 125 дорог агломерации

Сегодня, 11:53ТранспортФото: TagilCity.ru
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