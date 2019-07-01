В Свердловской области за выходные задержаны 184 нетрезвых водителя

Наибольшее количество нетрезвых водителей было выявлено 29 июня, в День молодежи. 21 автовладелец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. 34 автомобилиста отказались пройти медосвидетельствование.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 124 случая нахождения за рулем водителей без прав управления транспортным средством, 28 фактов нахождения за рулем лиц, лишенных водительского удостоверения.