В Свердловской области за выходные задержаны 184 нетрезвых водителя
Сегодня, 13:04ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 184 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Наибольшее количество нетрезвых водителей было выявлено 29 июня, в День молодежи. 21 автовладелец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. 34 автомобилиста отказались пройти медосвидетельствование.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 124 случая нахождения за рулем водителей без прав управления транспортным средством, 28 фактов нахождения за рулем лиц, лишенных водительского удостоверения.
За минувшие выходные на Среднем Урале произошло четыре ДТП с участием пьяных автомобилистов. В одном из ДТП погибла 17-летняя свердловчанка.
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