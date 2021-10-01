7 млрд на ремонт свердловских мостов планируется привлечь из федерального бюджета

7 млрд на ремонт свердловских мостов планируется привлечь из федерального бюджета
7 млрд на ремонт свердловских мостов планируется привлечь из федерального бюджета
Сегодня, 12:49ТранспортФото: 1МI
Соответствующая заявка отправлена в федеральные профильные министерства в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Выделенные деньги планируется освоить за 3 года восстановительных и ремонтных работ.

По мнению властей Свердловской области, привлечение из федерального бюджета дополнительных 7 миллиардов рублей, позволит в два раза увеличить объемы ремонтных и строительных работ на мостовой и путепроводной инфраструктуре региона, сообщает департамент информационной политики.

Всего из федерального бюджета для реализации проекта поступят в регионы почти 290 миллиардов рублей. Часть этих денег планируется выделить Свердловской области. Региональные власти тратят на строительство и реконструкцию мостов порядка 1,5 миллиардов рублей в год.

Как говорят специалисты, большинство мостовой инфраструктуры построено в 50–60-е года прошлого столетия. С тех пор грузопоток увеличился кратно, мосты необходимо строить новые, рассчитанные на движение транспорта в современных реалиях.

Напомним, 28 сентября 2021 года при обрушении надземного пролета пешеходного перехода на Пермском тракте погибли два человека. Поднятый по неосторожности кузов самосвала снес пролет прямо на автомобили.

Материалы по теме:
ремонтстроительствоСвердловская областьЕвгений Куйвашевмостфедеральный бюджетсредстванацпроекты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы