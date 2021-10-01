7 млрд на ремонт свердловских мостов планируется привлечь из федерального бюджета

Соответствующая заявка отправлена в федеральные профильные министерства в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Выделенные деньги планируется освоить за 3 года восстановительных и ремонтных работ.

По мнению властей Свердловской области, привлечение из федерального бюджета дополнительных 7 миллиардов рублей, позволит в два раза увеличить объемы ремонтных и строительных работ на мостовой и путепроводной инфраструктуре региона, сообщает департамент информационной политики. Всего из федерального бюджета для реализации проекта поступят в регионы почти 290 миллиардов рублей. Часть этих денег планируется выделить Свердловской области. Региональные власти тратят на строительство и реконструкцию мостов порядка 1,5 миллиардов рублей в год. Как говорят специалисты, большинство мостовой инфраструктуры построено в 50–60-е года прошлого столетия. С тех пор грузопоток увеличился кратно, мосты необходимо строить новые, рассчитанные на движение транспорта в современных реалиях. Напомним, 28 сентября 2021 года при обрушении надземного пролета пешеходного перехода на Пермском тракте погибли два человека. Поднятый по неосторожности кузов самосвала снес пролет прямо на автомобили. 2 человека погибли при обрушении перехода на Пермском тракте

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