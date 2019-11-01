В Нижнем Тагиле у пожарной части запретят остановку

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На Восточном шоссе, 41 в Нижнем Тагиле будет запрещена остановка, сообщает управление горхозяйством.
Сюжеты: Нижний Тагил
Знаки «Остановка запрещена» появятся у выезда из пожарной части № 30 с 20 ноября. Мера принимается для организации беспрепятственного выезда пожарной техники.
Напомним, в сентябре знаки «Остановка запрещена» появились у ДК им. Окунева на Вагонке.
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