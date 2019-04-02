В свердловской ГИБДД из-за технического сбоя не ставят на учет автомобили
Сегодня, 10:56ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в ГИБДД произошел технический сбой, из-за которого не ставят на учет автомобили, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Со 2 апреля на территории региона приостановлена работа всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. По этой причине свердловчане временно не смогут поставить на учет транспортное средство и получить водительское удостоверение.
В ГИБДД сообщили, что ситуация связана с техническим сбоем и произошла по независящим от них причинам. О возобновлении работы Госавтоинспекция обещала уведомить отдельно.
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