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Движение по центральным улицам Екатеринбурга перекроют из-за велопробега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение по центральным улицам Екатеринбурга перекроют из-за велопробега

Вчера, 22:52ТранспортФото: velotown.ru
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