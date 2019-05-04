Движение по центральным улицам Екатеринбурга перекроют из-за велопробега

Если вы участвуете в велопараде вместе с детьми, то обязательно берите с собой детское кресло, если оно необходимо. А если дети могут ехать на велосипеде самостоятельно, то следите за тем, чтобы на протяжении всего маршрута они ехали рядом с вами. Если вы решили поддержать костюмированную часть велопарада, выбрали одну из представленных тем — «Рок-н-ролл», «Будущее» или «Ретро» — или придумали свою тему, следите за тем, чтобы ваша маска или шлем не закрывали вам обзор. Костюм не должен попадать в крутящиеся части велосипеда. А если вы решили взять с собой необычный велосипед или другую технику, убедитесь, что она сможет проехать дистанцию 10 километров,отметили организаторы.