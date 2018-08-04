Автобус с тагильскими туристами столкнулся с двумя иномарками в Перми

3 августа в центре Перми произошло ДТП с участием двух иномарок и междугороднего автобуса, который вез туристов из Нижнего Тагила.

По предварительной версии, автобус двигался по улице Белинского, когда города накрыл мощный ураган. В этот момент на перекресток выехал белый Volkswagen Touareg. Водитель автобуса не успел затормозить и протаранил иномарку, которая от удара выскочила на встречную полосу, где столкнулась с черной Mitsubishi. Вторую машину от удара развернуло и она протаранила ограждение.

Я шёл по улице Белинского и остановился на секунду, чтобы прочитать сообщение, которое пришло мне на телефон. В ту же секунду прямо передо мной чёрная машина задом таранит ограждение,рассказал очевидец, которого чуть не сбила Mitsubishi.

Видео Видео: «В курсе.ру»