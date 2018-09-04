Единая сеть дорог свяжет Свердловскую область с соседними регионами

В 2019 году до Талицы будет запущен новый электропоезд «Ласточка», маршрут которого пройдет через Богданович и Шалю. Трамвайная линия должна будет связать Екатеринбург и Верхнюю Пышму: ее проект уже готов, определяются земельные участки, по которым пойдут пути, рассказали в Министерстве транспорта Свердловской области. В районе села Большое Седельниково, который расположен в Сысертском городском округе, и станции Гипсовая будут построены крупные логистические центры с транспортными развязками. Межмуниципальные транспортные коридоры соединят Екатеринбург и Ивдель, Гари и Таборы. Наконец, будут созданы межрегиональные коридоры, которые свяжут регион с Тюменской областью и Пермским краем.