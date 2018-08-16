Дорожное строительство в Нижнем Тагиле перейдёт на 5-летний план развития

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По существующей договорённости с Министерством транспорта администрация Нижнего Тагила будет представлять проекты по дорожному строительству на ближайшие 5 лет. В планах на реализацию на данный момент находятся реконструкция перекрёстка улиц Циолковского–Октябрьской революции и мостовой переход на улицу Индустриальная.
Сюжеты: Нижний Тагил
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о планируемом переходе на 5-летний план развития дорожной инфраструктуры города. Соответствующая договорённость уже существует между муниципалитетом и Министерством транспорта.
Мы составляем план-пятилетку развития, в котором представляем все проекты, которые хотели бы реализовать за 5 лет. В ближайшее время – это реконструкция перекрёстка улиц Циолковского – Октябрьской революции и мостовой переход на улицу Индустриальная,пояснил Владислав Юрьевич.
Как рассказал врио главы города, проекты реконструкции будут готовы до конца этого года, а в 2019 году муниципалитет сделает заявку на финансирование работ из бюджета.
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