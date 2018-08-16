Дорожное строительство в Нижнем Тагиле перейдёт на 5-летний план развития

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о планируемом переходе на 5-летний план развития дорожной инфраструктуры города. Соответствующая договорённость уже существует между муниципалитетом и Министерством транспорта.

Мы составляем план-пятилетку развития, в котором представляем все проекты, которые хотели бы реализовать за 5 лет. В ближайшее время – это реконструкция перекрёстка улиц Циолковского – Октябрьской революции и мостовой переход на улицу Индустриальная,пояснил Владислав Юрьевич.