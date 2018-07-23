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Новые дороги на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появятся к 1 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые дороги на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появятся к 1 ноября

Сегодня, 23:00Транспорт
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