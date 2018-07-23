Новые дороги на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появятся к 1 ноября

Ситуация с ремонтом дорог и тротуаров в Нижнем Тагиле находится под контролем администрации и врио главы города Владислава Пинаева.

На данный момент заканчивается ремонт дорожного полотна в Дзержинском районе, на улицах Высокогорская, Пароходная, Фрунзе и Липовом тракте. Работы на улицах Грибоедова, Победы, Быкова и Максима Горького закончатся осенью 2018 года. К 1 ноября новые дороги появятся на Муринских прудах на ГГМ.