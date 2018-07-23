Новые дороги на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появятся к 1 ноября

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В Нижнем Тагиле продолжается процесс ремонта дорожного полотна в различных районах города. С начала 2018 года в порядок приведено 146 тыс. 788 кв. метров дорожного полотна и уложено 17 тыс. тонн асфальтобетнной смеси. Начатые ремонты планируется завершить до конца года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ситуация с ремонтом дорог и тротуаров в Нижнем Тагиле находится под контролем администрации и врио главы города Владислава Пинаева.
На данный момент заканчивается ремонт дорожного полотна в Дзержинском районе, на улицах Высокогорская, Пароходная, Фрунзе и Липовом тракте. Работы на улицах Грибоедова, Победы, Быкова и Максима Горького закончатся осенью 2018 года. К 1 ноября новые дороги появятся на Муринских прудах на ГГМ.
Строительство ведётся на 26 объектах, общая площадь которых составляет более 40 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации города.
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