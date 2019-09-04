В Нижнем Тагиле с поезда сняли дебоширившего пассажира

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41-летнего пассажира сняли с поезда в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался, мешал другим пассажирам, а затем ударил по лицу девушку, выходящую из тамбура вагона.
Нарушитель был снят с поезда и доставлен в полицию. Выяснилось, что он уже ранее совершал правонарушения, в частности был судим по статье «Хулиганство». На дебошира заведено уголовное дело.
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