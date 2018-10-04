Не оплатившие парковку водители Екатеринбурга будут получать штрафы

С 3 октября в Екатеринбурге начнут выявлять водителей, которые занимают место на платной парковке, но ничего при этом не заплатили.

Для их обнаружения будет применяться комплекс «Паркон», который позволяет фиксировать номера всех припаркованных машин, а затем определять, кто не заплатил за стоянку. К тому же система будет определять владельцев транспортных средств, которые заплатили за 1 час парковки, но находятся на платном месте несколько часов подряд.