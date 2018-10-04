Не оплатившие парковку водители Екатеринбурга будут получать штрафы

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Парковочное пространство в столице Свердловской области заработало в полную силу. Екатеринбургским водителям, которые не оплатили парковку, будут приходить штрафы в размере от 1 до 3 тыс. рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
С 3 октября в Екатеринбурге начнут выявлять водителей, которые занимают место на платной парковке, но ничего при этом не заплатили.
Для их обнаружения будет применяться комплекс «Паркон», который позволяет фиксировать номера всех припаркованных машин, а затем определять, кто не заплатил за стоянку. К тому же система будет определять владельцев транспортных средств, которые заплатили за 1 час парковки, но находятся на платном месте несколько часов подряд.
Нарушителям будет приходить штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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