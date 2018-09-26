Глава Минтранспорта области проверил дороги Горноуральского округа

Дороги ряда территории, входящих в состав Горноуральского городского округа, были проверены региональным министром транспорта и дорожного хозяйства Василием Старковым. Также чиновник встретился с гражданами.
21 сентября глава Минстранспорта Свердловской области посетил посёлки Зональный, Молодёжный, Черноисточинск, сёла Лая и Балакино с проверкой состояния ремонта дорожного покрытия.
Так, например, между сёлами Лая и Балакино планируется произвести ремонт участка дороги длиной 3,2 км стоимостью 25 млн рублей. А в посёлке Черноисточинск на 17 млн были отремонтированы улицы Ленина – Кирова и 1-я Советская – Ударная. Областной министр в ходе осмотра сообщил, что в 2019 году возможно будет организовано безопасное движение пешеходов из села Покровское по региональной дороге на Верхнюю Салду.
Как сообщает официальный сайт Горноуральского городского округа, Василий Старков также встретился с тремя гражданами, которые задали вопросы относительно установки ограждений на федеральной трассе в селе Николо-Павловское, введении дополнительных маршрутов транспорта для жителей поселков Ленёвка и Лая, установки павильонов на остановках рейсовых автобусов.