Глава Минтранспорта области проверил дороги Горноуральского округа

Так, например, между сёлами Лая и Балакино планируется произвести ремонт участка дороги длиной 3,2 км стоимостью 25 млн рублей. А в посёлке Черноисточинск на 17 млн были отремонтированы улицы Ленина – Кирова и 1-я Советская – Ударная. Областной министр в ходе осмотра сообщил, что в 2019 году возможно будет организовано безопасное движение пешеходов из села Покровское по региональной дороге на Верхнюю Салду.