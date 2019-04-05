Дети, родители и ГИБДД напомнили тагильчанам правила дорожного движения
4 апреля в Нижнем Тагиле близ школы №44 дети, родители и сотрудники ГИБДД провели акцию «Родительский патруль», сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Профилактическое мероприятие «Родительский патруль», состоявшееся у школы №44 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле, было организовано совместными силами сотрудников Госавтоинспекции, родителей и учеников.
В школе №44 данное мероприятие проводится не первый раз. Родители сами могут увидеть, какие наиболее частые ошибки совершают их дети при переходе дороги, а также могут очередной раз поговорить с ребятами о ПДД.
Сотрудники ГИБДД и родители встречали школьников на наиболее опасных участках дороги, на нерегулируемых пешеходных переходах, и указывали им на типичные ошибки, а также проводили профилактические беседы. Родителям школьников разъяснялась необходимость использования на детской одежде светоотражающих элементов. Также особое внимание уделялось тем родителям, которые при переходе дороги с ребенком не держали детей за руку.