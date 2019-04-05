Дети, родители и ГИБДД напомнили тагильчанам правила дорожного движения

Профилактическое мероприятие «Родительский патруль», состоявшееся у школы №44 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле, было организовано совместными силами сотрудников Госавтоинспекции, родителей и учеников.

В школе №44 данное мероприятие проводится не первый раз. Родители сами могут увидеть, какие наиболее частые ошибки совершают их дети при переходе дороги, а также могут очередной раз поговорить с ребятами о ПДД.