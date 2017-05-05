Автопробег по Нижнему Тагилу начнётся в 7 утра 9 мая

Колонна машин выедет от дома №44 по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле, далее она двинется через кольцевое движение на улицу Серова и Серовский тракт к улице Пархоменко. Потом выедет к улице Победы и, проследовав через мост, двинется через улицы Космонавтов и Фрунзе в сторону Кладбища. Миновав переезд на улице Кранознамённой, выедет к Мемориалу.

Там планируется сделать остановку для возложения цветов. Затем колонна двинется в обратном направлении рассказал редакции TagilCity.ru один из организаторов.

Часть обратного направления совпадёт с уже пройденным маршрутом. Так в обратном предыдущему порядке колонна проедет до улицы Победы, а дальше свернёт на улицу Грибоедова, потом на улицы Серова и Октябрьской революции.

Далее автомобили с флагами свернут на улицу Циолковского и, минуя железнодорожный мост, проследуют через Индустриальную к Восточному шоссе.

По Вагонке автоколонна выедет к улице Ильича и Зари. По ходу движения планируется сделать остановки у памятника танку Т-34, который находится у проходной УВЗ. После чего участники автопробега остановятся у Мемориального комплекса «Аллея Славы» на Ленинградском проспекте.

Следующим местом остановки будет Курган Памяти на улице Добролюбова, где участники возложат цветы.

Окончится автопробег выездом на Восточное шоссе через улицу Юности.

Отсюда участники пробега уже самостоятельно выдвинутся на Парад Победы в сторону улицы Первомайская пояснил участник автопробега.