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«Уралстроймонтаж» укладывает асфальт в Нижнем Тагиле поверх грязи и снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Уралстроймонтаж» укладывает асфальт в Нижнем Тагиле поверх грязи и снега

Сегодня, 17:06ТранспортФото: скриншот с видео
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