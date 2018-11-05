«Уралстроймонтаж» укладывает асфальт в Нижнем Тагиле поверх грязи и снега

Накануне в Нижнем Тагиле прошел многочасовой снегопад. На кадрах видеозаписи видно, что дорожники кладут новый асфальт на дорогу, которая покрыта большим количеством грязи, смешанной со снегом. Известно, что ремонтом данного участка занимается ООО «Уралстроймонтаж».