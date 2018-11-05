«Уралстроймонтаж» укладывает асфальт в Нижнем Тагиле поверх грязи и снега
Сегодня, 17:06ТранспортФото: скриншот с видео
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Жители Нижнего Тагила сняли на видео, как работники ООО «Уралстроймонтаж» укладывают асфальт прямо на грязную дорогу на перекрестке улиц Быкова и Оплетина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне в Нижнем Тагиле прошел многочасовой снегопад. На кадрах видеозаписи видно, что дорожники кладут новый асфальт на дорогу, которая покрыта большим количеством грязи, смешанной со снегом. Известно, что ремонтом данного участка занимается ООО «Уралстроймонтаж».
Данное видео направлено начальнику управления городским хозяйством Нижнего Тагила Владимиру Юрченко, сообщили в общественном движении «Тагил без ям».
Видео
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Видео: ОД «Тагил без ям»
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