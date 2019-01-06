Уголовное дело возбуждено после схода 18 грузовых вагонов в Свердловской области
Сегодня, 09:45ТранспортФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уголовное дело было возбуждено после схода грузовых вагонов на железнодорожном перегоне в Свердловской области. Вагоны, контактная сеть и ж/д полотно получили повреждения.
Источник: Interfax-Russia
По уточнённым данным, 1 января на Свердловской железной дороге с рельсов сошли 18 грузовых вагонов в районе станции Марамзино.
По этому факту Уральское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Речь идёт о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Следователи уточняют, что утром на 63 километре перегона Храмцовская - Марамзино сошли с рельсов 18 вагонов с углём. Вагоны опрокинулись. Пострадавших в результате инцидента нет.
Повреждено около 150 метров полотна железной дороги, а также 300 метров контактной сети. Все опрокинувшиеся вагоны получили повреждения.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей