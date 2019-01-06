Уголовное дело возбуждено после схода 18 грузовых вагонов в Свердловской области

По уточнённым данным, 1 января на Свердловской железной дороге с рельсов сошли 18 грузовых вагонов в районе станции Марамзино.

По этому факту Уральское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Речь идёт о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следователи уточняют, что утром на 63 километре перегона Храмцовская - Марамзино сошли с рельсов 18 вагонов с углём. Вагоны опрокинулись. Пострадавших в результате инцидента нет.