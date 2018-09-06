Танки проехали по улицам Нижнего Тагила

Выезд военной техники на улицы Нижнего Тагила попал на камеры очевидцев. По Восточному шоссе в сторону проспекта Вагоностроителей проследовал транспортировщик, на котором расположился танк, прикрытый брезентом.

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Проезд связан с предстоящим Днём танкиста. Мероприятие состоится в ближайшую субботу – 8 сентября.

Одним из участников события является корпорация Уралвагонзавод, которая по обращению правительства региона предоставила 4 боевые машины.

Раритетные Т-34-85 и огнеметный Т-34-76 из музея бронетанковой техники будут «сражаться» в реконструкции эпизода Курской битвы. Зрители смогут увидеть еще зрелищное шоу: свои возможности продемонстрируют два танка Т-90, которые работники предприятия в срочном порядке готовили к демонстрационному показу. Видимо, одна из этих машин и зафиксирована на видео, рассказали в пресс-службе предприятия в беседе с TagilCity.ru.