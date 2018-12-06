Разговоры и неисправности: ГИБДД проверила водителей маршруток в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошел рейд по предотвращению и выявлению нарушений ПДД, совершаемых водителями общественного транспорта. Патрулирование осуществлялось сотрудниками ГИБДД на автомашинах без опознавательных знаков. Рейд прошел в Тагилстроевском районе.

В ходе мероприятия были выявлены нарушения со стороны водителей общественного транспорта, в частности, перевозка пассажиров сверх допустимой нормы, проезд на красный сигнал светофора, наличие технических неисправностей автомобиля на маршруте, разговор по телефону во время движения без использования гарнитуры, нарушение режима труда и отдыха.

Так, среди нарушителей оказался водитель, перевозивший в салоне пассажиров сверх разрешенного особенностями машины количества. Также в автомобиле были установлены дополнительные сиденья. На место был вызван индивидуальный предприниматель, в чьем ведении находится авто. Он пояснил, что не знал о нарушении. Водитель и ИП привлечены к административной ответственности.