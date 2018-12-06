Разговоры и неисправности: ГИБДД проверила водителей маршруток в Нижнем Тагиле
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила в ходе рейда выявили нарушения, совершаемые водителями ГАЗелей.
В Нижнем Тагиле прошел рейд по предотвращению и выявлению нарушений ПДД, совершаемых водителями общественного транспорта. Патрулирование осуществлялось сотрудниками ГИБДД на автомашинах без опознавательных знаков. Рейд прошел в Тагилстроевском районе.
В ходе мероприятия были выявлены нарушения со стороны водителей общественного транспорта, в частности, перевозка пассажиров сверх допустимой нормы, проезд на красный сигнал светофора, наличие технических неисправностей автомобиля на маршруте, разговор по телефону во время движения без использования гарнитуры, нарушение режима труда и отдыха.
Так, среди нарушителей оказался водитель, перевозивший в салоне пассажиров сверх разрешенного особенностями машины количества. Также в автомобиле были установлены дополнительные сиденья. На место был вызван индивидуальный предприниматель, в чьем ведении находится авто. Он пояснил, что не знал о нарушении. Водитель и ИП привлечены к административной ответственности.
В 20 часов вечера был выявлен водитель, находящийся за рулем с 5 утра. Он не смог подтвердить, что за этот период уходил на отдых. Нахождение за рулем сверх установленного нормами времени является нарушением. Водитель привлечен к административной ответственности.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости