Водители 65 маршрута прошли инструктаж после нарушений на Сухоложском в Нижнем Тагиле

Руководство ООО «Фирма ТАС», которое занимается пассажирскими перевозками в Нижнем Тагиле, провело проверку и разъяснительную работу с водителями после публикации материала TagilCity.ru.

Напомним, что проверочные мероприятия были организованы в связи с жалобами тагильчан на остановку маршруток ООО «Фирма ТАС», в неположенном месте. Из-за того, что высадка пассажиров производилась вне остановки, пешеходы, выходя из маршрутки на Сухоложском поселке, перебегали дорогу перед идущим транспортом.