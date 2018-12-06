Водители 65 маршрута прошли инструктаж после нарушений на Сухоложском в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле проведена разъяснительная работа с водителями маршруток ООО «Фирма ТАС» из-за высадки пассажиров в неположенном месте.
Руководство ООО «Фирма ТАС», которое занимается пассажирскими перевозками в Нижнем Тагиле, провело проверку и разъяснительную работу с водителями после публикации материала TagilCity.ru.
Проверка проведена, водителям даны разъяснения о недопустимости остановки в неположенном месте,пояснили в компании.
Напомним, что проверочные мероприятия были организованы в связи с жалобами тагильчан на остановку маршруток ООО «Фирма ТАС», в неположенном месте. Из-за того, что высадка пассажиров производилась вне остановки, пешеходы, выходя из маршрутки на Сухоложском поселке, перебегали дорогу перед идущим транспортом.
В случае выявления подобных нарушений, водители будут наказаны, пояснил редакции перевозчик.
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