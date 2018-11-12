Студенты НТЖТ или дети? Тагильские пешеходы массово перебегают дорогу на Сухоложском

В Нижнем Тагиле, выходя из маршрутки №65, пешеходы нарушают ПДД и перебегают дорогу в неположенном месте. Тем самым, со слов водителей, создают аварийную ситуацию. Предположительно, нарушителями являются студенты Железнодорожного техникума, спешащие на занятия.

Каждое утро, около 9 часов, ГАЗели останавливаются перед перекрестком, встают на аварийку, потому что там нет остановки, и высаживают пассажиров. Толпа студентов вываливается из маршрутки, и пешеходы начинают перебегать дорогу. Их абсолютно не видно из-за маршрутки, они прыгают прямо под колеса! рассказал один из автолюбителей, проезжающий по утрам мимо учебного заведения.

Информацию о сложностях с переходом дороги подтвердили в техникуме:

Да, такая проблема есть, мы о ней знаем. Но у нас студенты взрослые, это школьники, скорее всего, нарушают.

Также в техникуме сообщили, что никуда по данному вопросу не обращались, но хотели бы, чтобы у техникума появился пешеходный переход.

Между тем, в ГИБДД Нижнего Тагила информацию о том, что обращений не поступало, подтвердили.

Нам обращений не поступало, проверок по факту нарушений не проводилось, чтобы была проведена проверка – нужно заявление или обращение,сообщил редакции TagilCity.ru Сергей Бернгардт.

Маршрут №65 в Нижнем Тагиле обслуживает фирма ТАС. В компании пояснили, что у техникума остановка маршрута не предусмотрена – ближайшая остановка – «Инфекционная больница». В связи с этим инженером по безопасности компании будет проведена поверка.