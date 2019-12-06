В Нижнем Тагиле на Красном Камне установят новые светофоры
Сегодня, 12:08ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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На Красном Камне с 9 декабря появятся светофоры с кнопкой вызова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новые светофоры будут установлены в целях обеспечения безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Жуковского и Карла Либкнехта у домов № 13-26.
Напомним, до конца года в Нижнем Тагиле будут установлены 26 новых светофоров.
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