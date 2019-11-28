В Нижнем Тагиле до конца года установят 26 новых светофоров

Три светофора появятся на Восточном шоссе, еще три объекта остановят на улице Жуковского, на Старателе — шесть светофоров и еще два — на улице Металлургов. На перекрестке Восточного шоссе и Северного шоссе монтажные работы завершатся сегодня, 28 ноября. Перекресток считается аварийным, установка светофора должна снизить число ДТП.

Директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов отметил, что техника закуплена и готова к установке, по контракту новые светофоры должны быть установлены до 25 декабря.