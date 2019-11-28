В Нижнем Тагиле до конца года установят 26 новых светофоров
Сегодня, 13:48ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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26 новых светофоров появятся до Нового года в Нижнем Тагиле на участках, отремонтированных в рамках БКАД, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Три светофора появятся на Восточном шоссе, еще три объекта остановят на улице Жуковского, на Старателе — шесть светофоров и еще два — на улице Металлургов. На перекрестке Восточного шоссе и Северного шоссе монтажные работы завершатся сегодня, 28 ноября. Перекресток считается аварийным, установка светофора должна снизить число ДТП.
Директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов отметил, что техника закуплена и готова к установке, по контракту новые светофоры должны быть установлены до 25 декабря.
Напомним, в этом году в рамках нацпроекта БКАД было отремонтировано 14 улиц. В 2020 году ожидается ремонт 22 участков дорог, мэрия уже начала поиск подрядчика. Начальная цена контракта — 626 миллионов рублей.
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