37 единиц техники были задействованы при уборке улиц Нижнего Тагила в Рождество

Улицы Кулибина, Кушвинская, Заводская, Красногвардейская, Ленина, Мира, Космонавтов, Победы, Фрунзе, Островского, Серова, Папанина, Челюскинцев, Черноисточинское шоссе, Октябрьский проспект, Уральский проспект, Б.Ударная, Дружинина, Муринская, Удовенко и Строителей были посыпаны противогололедными материалами. Улицы Кулибина, Кушвинская, Заводская, Красногвардейская, Ленина, Мира, Космонавтов, Победы, Фрунзе, Островского – очищены от выпавшего снега с помощью плужных снегоочистителей.

Центральные улицы Нижнего Тагила, а также спуски, подъемы и пешеходные переходы были очищены от снега механической щеткой.

В Дзержинском районе также производилась уборка снега с использованием плужных снегоочистителей. На улицах Юности, Вагоностроителей, Окунева, Алтайская, Зеленстроевская, Садоводов, Фестивальная были проведены работы по срезке арматуры. Улицы Индустриальная, Металлургов, Балакинская, Перова, Ульяновская были посыпаны противогололедным материалом.