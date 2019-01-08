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«Льготный период» оплаты автомобильных штрафов продлен из-за задержек Почты России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Льготный период» оплаты автомобильных штрафов продлен из-за задержек Почты России

Сегодня, 09:30ТранспортФото: maxpixel.net
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