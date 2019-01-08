«Льготный период» оплаты автомобильных штрафов продлен из-за задержек Почты России
Российские автомобилисты, получившие оповещение о штрафе за нарушения ПДД с опозданием, смогут оплатить штраф со «скидкой» даже после истечения «льготного периода».
В России вступил в силу новый закон. Автомобилисты, нарушившие ПДД и получившие заказное письмо с информацией об этом по истечению 20-дневного льготного периода, получили право на оплату по льготе. Для этого необходимо обратиться с ходатайством в суд или орган, вынесший постановление об уплате штрафа.
Ранее льготный срок отсчитывался с момента, когда инспектор выписывал штраф. Однако многие штрафы фиксируют камеры автоматической фиксации. Водитель узнает о них только из заказного письма, которые Почта России нередко доставляет с задержкой, сообщают «Новые известия».
По итогам 11 месяцев 2018 года, россияне получили 122,2 миллиона постановлений об административных штрафах. Из них 119,7 миллиона были оплачены в льготный период.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости