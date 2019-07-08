СвЖД планирует построить в Екатеринбурге кольцевую дорогу по примеру Москвы

Данное заявление сделал начальник СвЖД Иван Колесников во время круглого стола на «Иннопроме-2019». По его словам, приступить к разработке проекта планируется в 2020 году. СвЖД может создать сразу несколько маршрутов, которые свяжут Екатеринбург с близ расположенными городами. Кроме того, планируется развитие уже имеющегося маршрута между железнодорожным вокзалом и Кольцово.