СвЖД планирует построить в Екатеринбурге кольцевую дорогу по примеру Москвы
Сегодня, 13:50ТранспортФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
СвЖД анонсировала строительство в столице Урала аналога Московской кольцевой железной дороги, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Данное заявление сделал начальник СвЖД Иван Колесников во время круглого стола на «Иннопроме-2019». По его словам, приступить к разработке проекта планируется в 2020 году. СвЖД может создать сразу несколько маршрутов, которые свяжут Екатеринбург с близ расположенными городами. Кроме того, планируется развитие уже имеющегося маршрута между железнодорожным вокзалом и Кольцово.
Для реализации проекта придется расширить возможности станции «Екатеринбург-Пассажирский», не исключено также строительство нового вокзального комплекса.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей