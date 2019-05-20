Куйвашев и глава СвЖД планируют увеличить число «Ласточек»

В настоящий момент на территории Свердловской области курсируют 26 пригородных составов, рост пассажиропотока составил 25% в текущем году, начиная с 2015 года произошло трехкратное увеличение. В связи с этим обсуждается вопрос внедрения скоростных электричек повышенной комфортности «Ласточка» в регулярные рейсы пригородного сообщения.

Иван Колесников был назначен на должность руководителя Свердловской железной дороги в апреле 2019 года. Его назначению предшествовал скандал, касающийся экс-главы СвЖД Алексея Миронова. В отношении него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе, он подозревается во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.