Куйвашев и глава СвЖД планируют увеличить число «Ласточек»
Сегодня, 14:43ТранспортФото: Свердловская пригородная компания
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и глава СвЖД Иван Колесников обсудили возможность выхода поездов «Ласточка» на регулярные рейсы пригородного сообщения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящий момент на территории Свердловской области курсируют 26 пригородных составов, рост пассажиропотока составил 25% в текущем году, начиная с 2015 года произошло трехкратное увеличение. В связи с этим обсуждается вопрос внедрения скоростных электричек повышенной комфортности «Ласточка» в регулярные рейсы пригородного сообщения.
Иван Колесников был назначен на должность руководителя Свердловской железной дороги в апреле 2019 года. Его назначению предшествовал скандал, касающийся экс-главы СвЖД Алексея Миронова. В отношении него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе, он подозревается во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
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