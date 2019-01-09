Станция скорой помощи Нижнего Тагиле потратит 396 тыс. рублей на обслуживание ГЛОНАСС

Городская станция скорой помощи ищет подрядчика на техническое обслуживание системы ГЛОНАСС, установленной в автомобилях. Согласно данным контракта, подрядчик должен в течение 11 месяцев осуществлять техническое обслуживание и обеспечение работы спутниковой системы в 36 автомобилях.

В перечень услуг включены:

Обеспечение эффективной информационной поддержки процессов управления АСМП с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS;

Организация сбора телематических данных с бортовых абонентских терминалов ГЛОНАСС, установленных на АСМП, на региональном телематическом сервере ГЛОНАСС;

Обеспечение корректной работы КЕ, качественной работы системы.

В Нижнем Тагиле станция скорой помощи использует ГЛОНАСС уже более 5 лет. Основные функции системы – определение уровня топлива, пробега автомобиля и его местонахождения.

Система в целом работает без нареканий, сообщили на станции скорой помощи.

Цена контракта зависит от количества автомобилей в парке. На следующий год цена может меняться. Приоритета в контракте какому-то конкретному подрядчику не отдаем, они у нас меняются, кто выиграл контракт, с тем и работаем. Нареканий к системе у нас нет, работает довольно четко. Если неисправности возникают, то подрядчики их довольно быстро устраняют,пояснил редакции TagilCity.ru заместитель главврача по экономическим вопросам Кирилл Палкин.