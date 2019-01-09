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Станция скорой помощи Нижнего Тагиле потратит 396 тыс. рублей на обслуживание ГЛОНАСС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Станция скорой помощи Нижнего Тагиле потратит 396 тыс. рублей на обслуживание ГЛОНАСС

Сегодня, 17:06ТранспортЮлия СувороваФото: pixabay.com
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