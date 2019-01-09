Станция скорой помощи Нижнего Тагиле потратит 396 тыс. рублей на обслуживание ГЛОНАСС
396 тысяч рублей потратит станция скорой помощи в Нижнем Тагиле на обслуживание системы ГЛОНАСС в автомобилях.
Городская станция скорой помощи ищет подрядчика на техническое обслуживание системы ГЛОНАСС, установленной в автомобилях. Согласно данным контракта, подрядчик должен в течение 11 месяцев осуществлять техническое обслуживание и обеспечение работы спутниковой системы в 36 автомобилях.
В перечень услуг включены:
- Обеспечение эффективной информационной поддержки процессов управления АСМП с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS;
- Организация сбора телематических данных с бортовых абонентских терминалов ГЛОНАСС, установленных на АСМП, на региональном телематическом сервере ГЛОНАСС;
- Обеспечение корректной работы КЕ, качественной работы системы.
В Нижнем Тагиле станция скорой помощи использует ГЛОНАСС уже более 5 лет. Основные функции системы – определение уровня топлива, пробега автомобиля и его местонахождения.
Система в целом работает без нареканий, сообщили на станции скорой помощи.
Цена контракта зависит от количества автомобилей в парке. На следующий год цена может меняться. Приоритета в контракте какому-то конкретному подрядчику не отдаем, они у нас меняются, кто выиграл контракт, с тем и работаем. Нареканий к системе у нас нет, работает довольно четко. Если неисправности возникают, то подрядчики их довольно быстро устраняют,пояснил редакции TagilCity.ru заместитель главврача по экономическим вопросам Кирилл Палкин.
В 2015 году победителем в аукционе на обслуживание системы стало ООО КБ Навигатор, сумма контракта составила 100 тысяч рублей, в 2016 году контракт выиграла эта же фирма, сумма контракта - 212 тысяч рублей.
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