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В Нижнем Тагиле не выходит на маршрут трамвай №12: вместо ул. Островского трамваи с Вагонки идут на Красный камень
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В Нижнем Тагиле не выходит на маршрут трамвай №12: вместо ул. Островского трамваи с Вагонки идут на Красный камень

9 июня 2016, 12:05ТранспортПавел Щербина
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