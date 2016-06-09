В Нижнем Тагиле не выходит на маршрут трамвай №12: вместо ул. Островского трамваи с Вагонки идут на Красный камень
В Нижнем Тагиле прекратилось движение трамваев между Вагонкой и ул. Островского.
О транспортных проблемах в городе сообщили тагильчане.
Вчера вечером не смог уехать на трамвае №12 на Вагонку. Трамвай на 18:20 просто не пришёл к остановке «Островского». Сегодня утром вместо трамвая №12 на Вагонке на мою остановку пришёл трамвай №8. Но мне не надо на Красный камень, мне надо на «Островского»! -- рассказал тагильчанин редакции TagilCity.ru.
Вчера в Нижнем Тагиле прошёл град с грозой. Год назад после грозы в Нижнем Тагиле тоже остановились трамваи, курсирующие между Вагонкой и центром города. Многим пассажирам тогда пришлось добираться пешком.
Нет напряжения на подстанции. Вместо маршрута №12 запущен №8. Когда вернёмся к обычному расписанию – не знаю рассказала диспетчер.
Получить оперативный комментарий от руководства МУП «Тагильский трамвай» не удалось.
© Эрик Х., TagilCity.ru