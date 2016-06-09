В Нижнем Тагиле не выходит на маршрут трамвай №12: вместо ул. Островского трамваи с Вагонки идут на Красный камень

Вчера вечером не смог уехать на трамвае №12 на Вагонку. Трамвай на 18:20 просто не пришёл к остановке «Островского». Сегодня утром вместо трамвая №12 на Вагонке на мою остановку пришёл трамвай №8. Но мне не надо на Красный камень, мне надо на «Островского»! -- рассказал тагильчанин редакции TagilCity.ru.