Мэрия Екатеринбурга заплатит 99 миллионов рублей за новую трамвайную ветку
Сегодня, 15:38ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок контракт на строительство новой трамвайной линии — до микрорайона Солнечный.
Сюжеты: Екатеринбург
Начальная стоимость контракта — 99 миллионов рублей. Протяженность новой ветки — 1,7 километра. Перед началом строительства подрядчик должен отремонтировать участки улиц 2-й Новосибирской и Лучистой, а затем начать прокладку путей от кольца на улице Окружной.
Подрядчик также должен предоставить свой проект и эскизы новой ветки.
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