Мэрия Екатеринбурга заплатит 99 миллионов рублей за новую трамвайную ветку

Начальная стоимость контракта — 99 миллионов рублей. Протяженность новой ветки — 1,7 километра. Перед началом строительства подрядчик должен отремонтировать участки улиц 2-й Новосибирской и Лучистой, а затем начать прокладку путей от кольца на улице Окружной.