Из-за снегопадов свердловчанам рекомендуется воздержаться от дальних поездок

Дорожные службы региона перешли на усиленный режим работы. Подрядчикам поручено принять меры для расчистки дорог Свердловской области и организации безопасного и бесперебойного движения. Сейчас на трассах региона работает 260 единиц спецтранспорта, ведется обработка дорог противогололедными материалами.