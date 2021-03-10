Из-за снегопадов свердловчанам рекомендуется воздержаться от дальних поездок

Из-за снегопадов свердловчанам рекомендуется воздержаться от дальних поездок

Сегодня, 15:33ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Из-за ожидающихся снегопадов в Свердловской области водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Дорожные службы региона перешли на усиленный режим работы. Подрядчикам поручено принять меры для расчистки дорог Свердловской области и организации безопасного и бесперебойного движения. Сейчас на трассах региона работает 260 единиц спецтранспорта, ведется обработка дорог противогололедными материалами.

В настоящее время ограничений в движении нет, ведётся мониторинг состояния сети дорог, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сообщить о плохо убранных участках можно по телефонам (343) 261-79-83 и (343) 262-50-65.

Напомним, в Нижнем Тагиле до конца недели синоптики прогнозируют снегопады и похолодание до -24 градусов.

Материалы по теме:
Свердловская областьводителипредупреждениегололедснегопады
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы