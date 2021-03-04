Из-за похолодания и гололеда тагильчанам нужно быть внимательнее на дорогах

В связи с ожидающимися морозами в выходные дни на дорогах города ожидается гололед. ГИБДД Нижнего Тагила опросит обратить внимание участников дорожного движения на изменение погодных условий и, по возможности, отказаться от поездок на транспорте на дальние расстояния. Также водителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, соответствующего погодным условиям, и соблюдении дистанции во время движения.