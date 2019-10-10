Цуканов предложил связать Екатеринбург и Челябинск шестиполосной магистралью

Полпред рассказал, что между городами-миллионниками можно построить высокоскоростную шестиполосную магистраль под названием «Урал».

При скорости движения автомобилей 120-130 километров в час расстояние между Екатеринбургом и Челябинском можно будет преодолеть за 1,5 — 2 часа. Магистраль позволит быстро доставлять грузы.