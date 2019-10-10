Цуканов предложил связать Екатеринбург и Челябинск шестиполосной магистралью
Сегодня, 10:25ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Полпред президента в УрФО Николай Цуканов предложил альтернативу ВСМ Екатеринбург-Челябинск, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Полпред рассказал, что между городами-миллионниками можно построить высокоскоростную шестиполосную магистраль под названием «Урал».
При скорости движения автомобилей 120-130 километров в час расстояние между Екатеринбургом и Челябинском можно будет преодолеть за 1,5 — 2 часа. Магистраль позволит быстро доставлять грузы.
Вопрос необходимости строительства магистрали, по словам полпреда, должны решить губернаторы двух регионов.
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