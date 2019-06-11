На Урале разыскивают байкеров, напавших на операторов придорожных камер
Полиция разыскивает байкеров, подозреваемых в нападении на операторов передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, сообщает глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В прошедшие выходные на трассах «Мезенское-Заречный» и «Екатеринбург-Тюмень» (в новом направлении) произошли нападения неустановленных личностей на мотоциклах на операторов камер. На установление личностей нарушителей направлены силы сотрудников ГИБДД.
Комплексы видеофиксации размещены ГИБДД и находятся под контролем ведомства. Установка фото- и видеофиксации направлена на предотвращение ДТП и снижения аварийности. На участках, где размещены системы, и произошли факты нападения, после установки оборудования значительно снизилось число ДТП.
в 2018 году на автодороге «Мезенское-Заречный» зарегистрировано 25 ДТП, один человек погиб, трое получили травмы, среди них — один несовершеннолетний. В этом году на данном участке случилось два ДТП, пострадали трое.