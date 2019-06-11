На Урале разыскивают байкеров, напавших на операторов придорожных камер

В прошедшие выходные на трассах «Мезенское-Заречный» и «Екатеринбург-Тюмень» (в новом направлении) произошли нападения неустановленных личностей на мотоциклах на операторов камер. На установление личностей нарушителей направлены силы сотрудников ГИБДД.

Комплексы видеофиксации размещены ГИБДД и находятся под контролем ведомства. Установка фото- и видеофиксации направлена на предотвращение ДТП и снижения аварийности. На участках, где размещены системы, и произошли факты нападения, после установки оборудования значительно снизилось число ДТП.