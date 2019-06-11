В Нижнем Тагиле маршруты № 27 и № 36 продлили до ТЦ DEPO

Как поясняет представитель перевозчика, данное решение связано с высокой аварийностью участка около университета, за три года там произошло 80 ДТП. Маршруты охватывают Красный Камень, ВМЗ, Выю, ГГМ, а значит, будут удобны горожанам, желающим посетить торговый центр.