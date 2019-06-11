В Нижнем Тагиле маршруты № 27 и № 36 продлили до ТЦ DEPO
Сегодня, 11:19ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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С 11 июня автобусные маршруты № 27 с ГГМ и № 36 с ВМЗ будут курсировать до ТЦ DEPO в связи с пожеланиями тагильчан, а также по причине несоответствия остановки у УрФУ требованиям дорожной безопасности, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как поясняет представитель перевозчика, данное решение связано с высокой аварийностью участка около университета, за три года там произошло 80 ДТП. Маршруты охватывают Красный Камень, ВМЗ, Выю, ГГМ, а значит, будут удобны горожанам, желающим посетить торговый центр.
В настоящий момент на маршруте 27 работают восемь ГАЗелей, на 36-м маршруте — 12 ГАЗелей. В ближайшее время часть «маршруток» заменят на вместительные ПАЗы, в случае увеличения пассажиропотока планируется увеличение автобусов до 20 единиц.
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