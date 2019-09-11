В Екатеринбурге пройдет общественное обсуждение нацпроекта БКАД

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при участии администраций Нижнего Тагила и Екатеринбурга приглашает жителей региона 10 октября в 17.00 (начало регистрации) принять участие в общественном обсуждении.

Мероприятие пройдет по адресу город Екатеринбург, Банковский переулок, 1, аудитория 316. При себе необходимо иметь паспорт.