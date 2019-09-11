В Екатеринбурге пройдет общественное обсуждение нацпроекта БКАД
Сегодня, 10:51ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Обсуждение нацпроекта БКАД состоится 10 октября в Екатеринбурге, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Екатеринбург, Нижний Тагил
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при участии администраций Нижнего Тагила и Екатеринбурга приглашает жителей региона 10 октября в 17.00 (начало регистрации) принять участие в общественном обсуждении.
Мероприятие пройдет по адресу город Екатеринбург, Банковский переулок, 1, аудитория 316. При себе необходимо иметь паспорт.
В программе заявлены обсуждение проекта дорожной деятельности на 2020–2024 годы, снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, уменьшение мест концентрации ДТП, увеличение доли дорог, соответствующих нормативам.
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