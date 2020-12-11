Нижний Тагил получил пять низкопольных автобусов с зарядкой для телефонов и камерами

Транспортные средства размещены на базе трамвайного депо на Новой Кушве. После прохождения необходимого обслуживания и оформления документов они выйдут на линию. Мэр отметил, что автобусы закрепят на маршрутах с максимальной нагрузкой на общественный транспорт.