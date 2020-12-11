Нижний Тагил получил пять низкопольных автобусов с зарядкой для телефонов и камерами

Нижний Тагил получил пять низкопольных автобусов с зарядкой для телефонов и камерами

Вчера, 17:58ТранспортPhoto: Официальная страница администрации Нижнего Тагила в Instagram
В Нижний Тагил привезли пять новых низкопольных автобусов СИМАЗ, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам гендиректора завода-изготовителя Андрея Лукьянова, вся партия из 17 заказанных транспортных средств прибудет в город до конца декабря.

Из максимальной комплектации здесь только кондиционера нет. А так — японская ходовая часть, розетки для зарядки гаджетов, видеокамеры. Приятным бонусом для пассажиров станет рециркулятор воздуха, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Photo:Официальная страница администрации Нижнего Тагила в Instagram

Транспортные средства размещены на базе трамвайного депо на Новой Кушве. После прохождения необходимого обслуживания и оформления документов они выйдут на линию. Мэр отметил, что автобусы закрепят на маршрутах с максимальной нагрузкой на общественный транспорт.

Автобусы приобретены в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Напомним, ООО «СИМАЗ» из Ульяновска обязалось поставить в Нижний Тагил 17 автобусов. Сумма контракта составила 107,4 миллиона рублей.

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