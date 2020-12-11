Нижний Тагил получил пять низкопольных автобусов с зарядкой для телефонов и камерами

По словам гендиректора завода-изготовителя Андрея Лукьянова, вся партия из 17 заказанных транспортных средств прибудет в город до конца декабря.
Из максимальной комплектации здесь только кондиционера нет. А так — японская ходовая часть, розетки для зарядки гаджетов, видеокамеры. Приятным бонусом для пассажиров станет рециркулятор воздуха, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Транспортные средства размещены на базе трамвайного депо на Новой Кушве. После прохождения необходимого обслуживания и оформления документов они выйдут на линию. Мэр отметил, что автобусы закрепят на маршрутах с максимальной нагрузкой на общественный транспорт.
Автобусы приобретены в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология».
Напомним, ООО «СИМАЗ» из Ульяновска обязалось поставить в Нижний Тагил 17 автобусов. Сумма контракта составила 107,4 миллиона рублей.