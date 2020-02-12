В Нижнем Тагиле за два дня рейда ГИБДД выявила 96 нарушений

Инспекторы ГИБДД использовали метод скрытого патрулирования. Они осуществляли контроль на служебных автомобилях, не имеющих специальной цветографической окраски. Полицейские дежурили близ пешеходных переходов и наиболее аварийных участков улиц. Нарушения фиксировались на видеокамеры.

За время рейда зафиксировано 96 нарушений, среди них 32 факта не предоставления водителями преимущества движения пешеходам, 64 пешехода переходили дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.