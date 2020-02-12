В Нижнем Тагиле за два дня рейда ГИБДД выявила 96 нарушений
Сегодня, 15:41ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 и 12 февраля в Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия, в ходе которых выявлено 96 нарушений ПДД, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инспекторы ГИБДД использовали метод скрытого патрулирования. Они осуществляли контроль на служебных автомобилях, не имеющих специальной цветографической окраски. Полицейские дежурили близ пешеходных переходов и наиболее аварийных участков улиц. Нарушения фиксировались на видеокамеры.
За время рейда зафиксировано 96 нарушений, среди них 32 факта не предоставления водителями преимущества движения пешеходам, 64 пешехода переходили дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2020 году в Нижнем Тагиле зарегистрировано семь ДТП с участием пешеходов, в результате восемь человек получили травмы различной степени тяжести.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей