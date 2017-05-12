Жители жалуются на перекопы вблизи школы и молочной кухни на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
12 мая 2017, 18:15ТранспортЕкатерина Малых
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После очередной замены труб теплотрассы остаются перекопанные участки. Восстановительных работ на них не проводилось, и тротуар на всём протяжении Садового проезда в Нижнем Тагиле остаётся разрушенным.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рядом находятся две школы, молочная кухня, детский сад. Практически по дороге дети идут в школу, а мамы с колясками и маленькими детьми в садик и молочку сообщил в группе ОД «Тагил без ям» местный житель.
Данный перекоп стал неприятным препятствием на пути жителей густонаселенного микрорайона.
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Данное обращение будет передано на рассмотрение в районную администрацию.
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Спасибо за сигнал. Направлю в администрацию Дзержинского района и управление городским хозяйством проинформировал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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