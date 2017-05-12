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Жители жалуются на перекопы вблизи школы и молочной кухни на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители жалуются на перекопы вблизи школы и молочной кухни на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

12 мая 2017, 18:15ТранспортЕкатерина Малых
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