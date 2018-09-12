ВСМ Екатеринбург-Челябинск попала перечень самых дорогих проектов страны

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Скоростной железнодрожный путь из Екатеринбурга до Челябинска, прокладываемый в рамках «Стратегии пространственного развития», назван одним из наиболее дорогих в стране.
Сюжеты: Екатеринбург
Министерство экономического развития сообщило, что магистраль между столицами двух областей обойдется бюджету государства в 350 миллиардов рублей. Однако на неё возлагают большие надежды. По информации eanews.ru, министерство финансов ожидает, что построенная магистраль обеспечит ежегодный рост ВВП на 0.6-0.8%. Сообщается также, что региональная экономика претерпит ещё более значительный рост.
В частности, валовой региональный продукт Свердловской области повысится на 1,12 триллиона рублей. Аналогичный рост в Челябинской области ожидается в размере 900 миллиардов.
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