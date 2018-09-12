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#домахорошо
ВСМ Екатеринбург-Челябинск попала перечень самых дорогих проектов страны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ВСМ Екатеринбург-Челябинск попала перечень самых дорогих проектов страны

Сегодня, 21:00Транспорт
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