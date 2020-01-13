В Нижнем Тагиле ГИБДД четыре дня будет проверять машины у школ и детсадов
Сегодня, 15:09ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В рамках мероприятия «Безопасная дорога» в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД будут проверять машины у образовательных учреждений с целью предупреждения ДТП с участием детей, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Оперативно-профилактическое мероприятие продлится с 14 по 17 января. Особое внимание будет уделено перевозке несовершеннолетних пассажиров. Родителям расскажут о правильной перевозке детей в машине, нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Госавтоинспекция напоминает, что по новым правилам на заднем сиденье авто, пристегнутыми штатным ремнем безопасности, разрешено перевозить детей от 7 до 11 лет. Однако ремень рассчитан на взрослых людей ростом не менее 150 сантиметров.
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