В Нижнем Тагиле ГИБДД четыре дня будет проверять машины у школ и детсадов

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится с 14 по 17 января. Особое внимание будет уделено перевозке несовершеннолетних пассажиров. Родителям расскажут о правильной перевозке детей в машине, нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что по новым правилам на заднем сиденье авто, пристегнутыми штатным ремнем безопасности, разрешено перевозить детей от 7 до 11 лет. Однако ремень рассчитан на взрослых людей ростом не менее 150 сантиметров.