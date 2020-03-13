«Зима была сложная». В мэрии Тагила обсудили ямочный ремонт дорог после схода снега

Где критические ямы появляются, сообщаем сразу же. Они [дорожные службы — прим.ред.] стараются их в текущем ремонте заделывать. Но так как вода на дороге, ямы появляются новые, сообщил глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.

Мониторинг дорожного полотна также проводит администрация Ленинского района совместно с МУП «Тагилдорстрой».

Мы со своей стороны посмотрели на содержание дорог. Информацию по дорожному полотну передали в «Службу заказчика» и ТДС. Прямо скажу, хотелось бы, чтобы эта работа велась активней, потому что эти проблемы возникают каждый день, сказал глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Совместно с «УБТ-сервис» администрация Дзержинского района осуществляет вывоз снега с подтапливаемых территорий.

Вице-мэр Вячеслав Горячкин от лица главы города Владислава Пинаева сообщил, что с учётом тех погодных условий надо ускориться с запуском асфальтового завода и приступить досрочно к ремонтам.

Зима была сложная и разрушений много, отметил Горячкин.