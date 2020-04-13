В Нижнем Тагиле четыре дня будут ловить выезжающих на «встречку» водителей
Сегодня, 14:59ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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С 14 по 17 апреля в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе пройдет ОПМ «Безопасная дорога», информирует отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Оперативно-профилактическое мероприятие будет направлено на предупреждение и пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. На наиболее аварийных участках будут нести службу усиленные патрули ГИБДД.
Наибольшее число ДТП с выездом на полосу встречного движения фиксируются в период с 8.00 до 10.00 и с 18.00 до 20.00. Это связано с наиболее оживленным движением в эти временные промежутки.
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