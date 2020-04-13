В Нижнем Тагиле четыре дня будут ловить выезжающих на «встречку» водителей

Оперативно-профилактическое мероприятие будет направлено на предупреждение и пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. На наиболее аварийных участках будут нести службу усиленные патрули ГИБДД.

Наибольшее число ДТП с выездом на полосу встречного движения фиксируются в период с 8.00 до 10.00 и с 18.00 до 20.00. Это связано с наиболее оживленным движением в эти временные промежутки.