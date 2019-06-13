На Урале дорожные службы будут передавать в ГИБДД сведения о нарушителях
Сегодня, 10:51ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Дорожные службы, занимающиеся патрулированием трасс на Урале, начнут передавать в ГИБДД сведения о нарушителях ПДД, сообщает УРБК со ссылкой на пресс-службу «Уралуправтодор».
Как сообщили в компании, в случае если дорожник во время патрулирования заметил нарушение ПДД, он должен произвести видеофиксацию нарушения, а затем передать данные в ГИБДД с просьбой привлечь автомобилиста к ответственности.
Планируется, что данная мера поможет дисциплинировать водителей, часто нарушающих ПДД.
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