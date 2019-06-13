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#домахорошо
На Урале дорожные службы будут передавать в ГИБДД сведения о нарушителях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На Урале дорожные службы будут передавать в ГИБДД сведения о нарушителях

Сегодня, 10:51ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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