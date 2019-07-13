В Свердловской области фурам временно запретили ездить по трассам
Сегодня, 15:35ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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На эти выходные на свердловских трассах установлено ограничение по передвижению тяжеловесных грузовых автомобилей, сообщает «Екатеринбург в эфире». Ограничение связано с возможной жарой, о которой предупреждают метеорологи.
Согласно прогнозам в субботу (13 июля) и воскресенье (14 июля) в регионе ожидается повышение температуры до 36 градусов. В связи с этим Уралуправтодор ограничил движение для тяжеловесных транспортных средств во избежание повреждения дорожного полотна. Передвигаться по трассам большегрузы смогут в ночное время с 22:00 до 01:00.
При этом уточняется, что запрет коснётся не всех фур. Проезд будет открыт для транспорта, который осуществляет пассажирские и международные перевозки, перевозит продукты, лекарства, животных, почту, топливо и материалы для ремонтных работ и устранения происшествий.
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