В Свердловской области фурам временно запретили ездить по трассам

Согласно прогнозам в субботу (13 июля) и воскресенье (14 июля) в регионе ожидается повышение температуры до 36 градусов. В связи с этим Уралуправтодор ограничил движение для тяжеловесных транспортных средств во избежание повреждения дорожного полотна. Передвигаться по трассам большегрузы смогут в ночное время с 22:00 до 01:00.